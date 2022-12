Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Freitagnachmittag Verlust reich

Der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 304,00 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie sank bis auf 303,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 305,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 129.361 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (310,20 EUR) erklomm das Papier am 13.12.2022. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 2,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 205,15 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 48,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 300,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.11.2022 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15.850,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.480,00 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird am 23.02.2023 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 22.02.2024.

Experten taxieren den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn für das Jahr 2022 auf 23,40 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com