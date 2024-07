Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittwochvormittag schwächer

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Blick

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 455,00 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,5 Prozent auf 455,00 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 452,90 EUR. Mit einem Wert von 453,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.368 Stück gehandelt.

Am 01.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 473,60 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 4,09 Prozent Luft nach oben. Am 03.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 335,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 35,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 16,12 EUR, nach 15,00 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 499,86 EUR.

Am 27.02.2024 äußerte sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 7,51 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 3,79 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 20,52 Mrd. EUR gegenüber 17,19 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 08.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 46,48 EUR je Aktie in den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Börse Europa: Euro STOXX 50 verbucht letztendlich Gewinne

Börse Europa: STOXX 50 beendet den Handel in der Gewinnzone

STOXX-Handel: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell