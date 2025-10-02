DAX24.114 +1,0%Est505.581 +0,9%MSCI World4.323 ±0,0%Top 10 Crypto16,30 +5,2%Nas22.755 +0,4%Bitcoin101.158 +0,2%Euro1,1731 ±-0,0%Öl65,68 +0,4%Gold3.867 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Wolfspeed A41JEH Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Bayer BAY001 Alibaba A117ME Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen ziehen an -- Conti kämpft weiterhin mit gedämpfter Nachfrage -- Ströer X greift nach Amevida -- VX mit durchwachsenem US-Absatz im dritten Quartal
Top News
Alphabet-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September Alphabet-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September
Webinar mit Wieland Staud: Wall Street, DAX und Gold - so bist Du für die Jahresendrally bereit Webinar mit Wieland Staud: Wall Street, DAX und Gold - so bist Du für die Jahresendrally bereit
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

Musk Metals: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

02.10.25 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Musk Metals Corp Registered Shs
0,22 EUR 0,01 EUR 3,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Musk Metals hat am 29.09.2025 das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,35 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,080 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Musk Metals vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,510 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,320 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Musk Metals

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Musk Metals

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Musk Metals Corp Registered Shs

Keine Nachrichten im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten, die älter als ein Jahr sind, im Archiv

Wer­bung