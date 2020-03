DAX rutscht in die Verlustzone - Gewinne nicht von Dauer

Der DAX konnte zu Beginn der Dienstagssitzung um 1,5 Prozent auf 9.970 Zähler steigen und zog im Anschluss weiter an. Zwischenzeitlich sah es danach aus, als könnte sich das Börsenbarometer über der psychologisch wichtigen 10.000-Punkte-Marke festsetzen, nun fällt er aber wieder zurück. Inzwischen hat er alle Anfangsgewinne wieder abgeben und rutscht auf rotes Terrain.

Am Montag war er 1,9 Prozent fester bei 9.816 Punkten aus dem Handel gegangen.

"Die chinesische Industrie sendet nach dem massiven Einbruch nun wieder erste Signale der Erholung und auch die neuen Corona-Infektionen im Land bestehen fast ausschließlich aus "importierten" Fällen", so Marktanalyst Milan Cutkovic von AxiTrader. "Dies gibt den Investoren Hoffnung, dass auch Europa dank der strikten Maßnahmen bald den Höhepunkt der Pandemie erreichen wird."

Einfluss des Coronavirus auf Wirtschaft

Die Coronavirus-Pandemie hinterlässt dennoch tiefe Bremsspuren in der Wirtschaft, das trifft auch den Arbeitsmarkt. Allerdings sind in den Daten, die am Vormittag vorgelegt wurden, die Auswirkungen der Pandemie noch gar nicht zu erkennen, weil sie mit Stichtag 12. März erhoben wurden - vor Beginn der Ausgangsbeschränkungen.

Arbeitslosenzahl sinkt ohne Virus-Effekt

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im März ohne Berücksichtigung der Virus-Krise nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) auf 2,335 Millionen gesunken.

Das seien 60.000 weniger als im Februar, aber 34.000 mehr als vor einem Jahr, teilte die Behörde am Dienstag in Nürnberg mit. Die Arbeitslosenquote sei leicht gesunken auf 5,1 Prozent.

