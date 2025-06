Nach Comeback-Sieg von Fluminese: Fernduell mit BVB

Werte in diesem Artikel

NEW JERSEY (dpa-AFX) - Lange gezittert, am Ende klar gewonnen: Fluminense Rio de Janeiro hat bei der Club-WM den ersten Sieg gelandet und Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) als Tabellenführer der Gruppe F abgelöst. Die Brasilianer setzten sich gegen Ulsan HD aus Südkorea mit 4:2 (1:2) durch und schoben sich dank der besseren Tordifferenz am punktgleichen BVB vorbei.

Nach der Nullnummer der beiden Clubs im direkten Aufeinandertreffen zum Auftakt kommt es damit am letzten Spieltag der Gruppenphase zu einem Fernduell um Platz eins. Der BVB trifft am Mittwoch (21.00 Uhr/Sat.1 und DAZN) auf das bereits ausgeschiedene Ulsan, Fluminese auf die Mamelodi Sundowns. "Wir haben größten Respekt vor unserem Gegner", sagte Fluminense-Trainer Renato Gaúcho.

Die Südafrikaner können als Dritter mit nur einem Punkt Rückstand ebenfalls noch weiterkommen. Der Sieger der Gruppe F spielt sein Achtelfinale am 1. Juli in Atlanta, der Gruppenzweite muss am 30. Juni in Charlotte ran.

Pausen-Donnerwetter

Südkoreas Meister Uslan lag vor knapp 30.000 Zuschauer im Metlife Stadium in New Jersey nach einem Treffer von Jhon Arias (27.) im Rückstand, schien das Spiel durch Tore von Jinhyun Lee (37.) und Won-Sang Um /45.+3) aber zu drehen. Doch nach der Halbzeit sorgten Nonato (66.), der Argentinier Juan Freytes (83.) und Keno (90.+2) für den Sieg des über weite Strecken dominierenden Favoriten. In der Pause gab es ein Donnerwetter: "Energisch und lautstark", sei er gewesen berichtete Gaúcho.

"Wir haben gut gespielt, das Tor geschossen, waren aber nicht so konzentriert, wie wir es hätten tun sollen, und lagen zurück. In einem Spiel, das wir in der ersten Halbzeit hätten entscheiden können, haben wir es uns schwer gemacht", sagte Gaúcho. Seine Mannschaft sei mit einer anderen Einstellung zurückgekommen, habe wieder zugelegt und sich auf die Arbeit konzentriert.

Champions-League-Finalist Mailand droht Aus

Spannend ist es in der Gruppe E. Dort kam River Plate gegen Monterrey aus Mexiko nicht über ein torloses Remis hinaus. Die Argentinier verpassten damit das vorzeitige Achtelfinal-Ticket. Nun geht es gegen den punktgleichen Champions-League-Sieger Inter Mailand (beide 4). Auch Monterrey könnte bei zwei Zählern Rückstand auf das Spitzenduo noch auf einen der beiden ersten Plätze springen. Die Mexikaner treffen auf die bereits ausgeschiedenen Urawa Red Diamonds aus Japan./vg/DP/zb