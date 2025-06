BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) gewinnt am Vormittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von BVB (Borussia Dortmund). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 3,82 EUR zu.

Um 09:00 Uhr konnte die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 3,82 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,82 EUR an. Bei 3,82 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 876 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2025 bei 4,14 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 15.01.2025 auf bis zu 2,78 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,070 EUR. Im Vorjahr erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre 0,060 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 5,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BVB (Borussia Dortmund) am 09.05.2025 vor. Mit einem EPS von 0,05 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BVB (Borussia Dortmund) mit -0,20 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 148,83 Mio. EUR – ein Plus von 51,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BVB (Borussia Dortmund) 98,19 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 14.08.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass BVB (Borussia Dortmund) im Jahr 2025 0,272 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

