BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag im Plus

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt wies die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 3,82 EUR nach oben.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie konnte um 09:03 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 3,82 EUR. Kurzfristig markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 3,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.048 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2025 markierte das Papier bei 4,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,25 Prozent hinzugewinnen. Am 15.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 27,36 Prozent Luft nach unten.

Für BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,070 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 5,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

Am 09.05.2025 lud BVB (Borussia Dortmund) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. BVB (Borussia Dortmund) hat ein EPS von 0,05 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,20 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 148,83 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 51,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BVB (Borussia Dortmund) einen Umsatz von 98,19 Mio. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.08.2025 erfolgen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,272 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie sinkt: Schwacher Start - Borussia Dortmund mit 0:0 gegen Fluminense gut bedient

BVB-Aktie im Plus: Watzke denkt in Sommerpause über Präsidentschaft nach

BVB-Aktie im Plus: Neuanfang für Brandt? - BVB zur Club-WM abgereist