BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) verzeichnet am Dienstagmittag Verluste

BVB (Borussia Dortmund) im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 3,84 EUR abwärts.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:35 Uhr um 0,1 Prozent auf 3,84 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,83 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,89 EUR. Bisher wurden heute 9.882 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gehandelt.

Am 16.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,14 EUR. 7,68 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,78 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,060 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,070 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 5,00 EUR an.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 09.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal hatte BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls ein EPS von -0,20 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) mit einem Umsatz von insgesamt 148,83 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 98,19 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 51,57 Prozent gesteigert.

BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 14.08.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BVB (Borussia Dortmund)-Gewinn in Höhe von 0,272 EUR je Aktie aus.



