Air France-KLM-Aktie im Bullenmodus: Air France-KLM plant operativen Gewinn bis 2028 deutlich zu steigern

Nach Existenzkampf

Die Fluggesellschaft Air France-KLM rechnet nach ihrem Existenzkampf in der Corona-Krise in einigen Jahren wieder mit lukrativeren Geschäften.

Der operative Gewinn solle in der Zeit bis 2028 um zwei Milliarden Euro steigen, teilte das französisch-niederländische Unternehmen bei seinem Investorentag am Donnerstag in Paris mit. In den Jahren 2026 bis 2028 sollen mehr als acht Prozent des Umsatzes als operativer Gewinn übrig bleiben. Erst im Sommer hatte sich Konzernchef Ben Smith mittelfristig eine operative Marge von sieben bis acht Prozent zum Ziel gesetzt. An der Börse kamen die Neuigkeiten daher gut an.

Die Air France-KLM-Aktie lag gegen Mittag an der EURONEXT mit 8,14 Prozent im Plus bei 13,186 Euro. Im bisherigen Jahresverlauf hat das Papier eine Berg- und Talfahrt hingelegt. Nach einem steilen Kursanstieg bis März ging es seit dem Sommer deutlich abwärts. Am Donnerstag wurde die Aktie zuletzt wieder gut fünf Prozent teurer gehandelt als zum vergangenen Jahreswechsel.

Unterdessen will Air France-KLM in die Erneuerung der Flugzeugflotte und die Wartung investieren. Für die Jahre 2024 bis 2026 plant das Management Investitionen von jeweils 3 bis 3,5 Milliarden Euro. In den Jahren 2027 bis 2028 sollen es jeweils 3,5 bis 3,8 Milliarden werden.

/stw/tav/jha/

PARIS (dpa-AFX)