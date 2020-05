Boeing-Aktie leichter: Delta mustert alle Boeing-777-Flugzeuge aus - Auch Delta-Papier leichter

Jetzt kündigte die US-Airline Delta an, alle Langstrecken-Maschinen des Typs Boeing 777 auszumustern. Stattdessen werde man auf internationalen Routen auf die Airbus -Modelle A330 und A350 setzen, die sparsamer und günstiger zu betreiben seien, schrieb Delta-Chef Ed Bastian in einer E-Mail an die Mitarbeiter am Donnerstag. Die 18 Maschinen vom Typ 777 sollen zum Jahresende die Flotte verlassen.

Die Fluggesellschaften griffen in der Krise auf staatliche Hilfen zurück und gehen alle Sparmöglichkeiten durch. Dazu gehört auch der Abschied von weniger effizienten Flugzeugen. So kündigte die Lufthansa bereits im April an, sechs Maschinen des Riesen-Jets Airbus A380 sowie mehrere A340 und Boeing-747 auszumustern.

Zwischenzeitlich verliert die Boeing-Aktie im US-Handel 2,85 Prozent auf 119,03 Dollar. Die Titel von Delta Airline bewegen sich derweil an der NYSE 0,57 Prozent im minus bei 19,27 US-Dollar.

