Siemens-Aktie tiefer: Siemens Energy-Beteiligung zum Ende des zweiten Quartals mehr Wert - Lok-Werk in München wird ausgebaut

Die Wertzuschreibung belaufe sich auf 1,59 Milliarden Euro, teilte das Unternehmen am Freitag nach Börsenschluss mit. Siemens hatte Ende Juni vergangenen Jahres wegen des Kursverfalls des Energietechnikkonzerns an der Börse Abschreibungen auf den Buchwert vornehmen müssen. Die Aktie hat sich inzwischen wieder erholt.

Der Xetra-Schlusskurs der Siemens Energy-Aktie zum 31. März 2023 von 20,24 Euro liege signifikant über dem Schlusskurs zum 30. Juni 2022 von 13,99 Euro, als Siemens die Wertberichtigung vorgenommen hatte, hieß es. Der nicht-zahlungswirksame Ertrag sei nicht Teil des Ausblicks für das laufende Geschäftsjahr. Siemens will seine Zahlen für das zweite Geschäftsquartal (per Ende März) am 17. Mai vorlegen.

Siemens vergrößert Lok-Werk in München um mehr als die Hälfte

Um die steigende Nachfrage nach Lokomotiven zu bedienen, erweitert Siemens das Werk in München-Allach um mehr als die Hälfte. Die Werksfläche werde um 30.000 auf 80.000 Quadratmeter erweitert, teilte die Bahntechniksparte Siemens Mobility in München mit.

"Die neuen Kapazitäten ermöglichen es uns, die Produktion zu erhöhen und die wachsende Marktnachfrage in Europa zu bedienen", sagte Albrecht Neumann, der Chef des Bereichs Rolling Stock. "Ab sofort werden wir pro Jahr mehr als 300 Lokomotiven in Allach bauen."

Siemens hatte den Fabrikstandort 2001 von Krauss-Maffei übernommen und dort 2010 mit der Produktion seiner gefragten Vectron-Lokomotive begonnen. Zum Investitionsvolumen in Allach wurden keine Angaben gemacht.

Die Siemens-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 0,94 Prozent auf 147,86 Euro. Aktien von Siemens Energy steigen derweil um 5,68 Prozent auf 21,39 Euro.

MÜNCHEN / FRANKFURT (dpa-AFX / Dow Jones Newswires)

Bildquellen: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images, Siemens Energy AG