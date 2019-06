Renault-Manager prüfen weiterhin mögliche Fusion mit Fiat Chrysler - Aktien legen zu

Die Möglichkeit werde weiterhin "mit Interesse" geprüft, erklärte der französische Hersteller am Dienstag in Boulogne-Billancourt bei Paris. Dazu werde sich der Verwaltungsrat auch gegen Ende des Tages am Mittwoch treffen. Es wurde erwartet, dass bald eine Entscheidung über die Aufnahme förmlicher Fusionsgespräche gefällt wird.

Fiat Chrysler (FCA) hatte in der vergangenen Woche sein Ansinnen mitgeteilt, mit Renault zu fusionieren und zum weltweit drittgrößten Autohersteller aufzusteigen. Der neue Gigant würde die Marktführer Volkswagen und Toyota Motor herausfordern.

Renault hatte bereits unmittelbar nach Veröffentlichung der Offerte des italienisch-amerikanischen Konzerns mit Interesse reagiert. Auch der französische Staat, der 15 Prozent an Renault hält, reagierte positiv.

Fiat Chrysler hatte vorgeschlagen, dass beide Unternehmensgruppen - also Renault und FCA - je die Hälfte an der neuen Gesellschaft halten. Durch die Fusion erhoffen sich die Konzerne jährliche Einsparungen von fünf Milliarden Euro. Zusammen würden sie auf 8,7 Millionen Fahrzeuge im Jahr kommen.

Beide Aktien gewannen mehr als 4 Prozent. Renault steht in Paris zuletzt 4,17 Prozent höher bei 56,51 Euro, während Fiat Chrysler in Mailand 4,34 Prozent zulegt auf 11,86 Euro.

BOULOGNE-BILLANCOURT (dpa-AFX)

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com, Katherine Welles / Shutterstock.com