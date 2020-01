Ex-Renault-Chef: Ghosn muss weiter zittern

€uro am Sonntag

Der vor der japanischen Justiz in den Libanon geflohene frühere Automanager Carlos Ghosn wird sich voraussichtlich dort einem Gerichtsverfahren stellen müssen. Medienberichten zufolge ist er bereits von der libanesischen Justiz vernommen worden. Anschließend sei gegen ihn ein Reiseverbot verhängt worden, meldet Reuters. Eine Auslieferung nach Japan gilt aber als eher unwahrscheinlich.und heftig gestikulierend hatte sich der einstige Renault Nissan -Chef nach seiner spektakulären Flucht am Mittwoch in Beirut zu Wort gemeldet. Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach über einem Jahr warf er der japanischen Justiz schwere Fehler vor und inszenierte sich als Opfer einer Verschwörung."Mein unvorstellbarer Leidensweg ist das Werk skrupel­loser und rachsüchtiger Einzelpersonen", sagte der 65-Jährige mit libanesischen Wurzeln im Hinblick auf frühere Managerkollegen bei Nissan . Er wies zudem alle vier Anklagepunkte der japanischen Justiz zurück.Nach seinem Rauswurf im Herbst 2018 war Ghosn in Japan angeklagt worden. Die Staatsanwaltschaft in Tokio beschuldigt ihn, zweistellige Millionenbeträge schwarz kassiert, veruntreut und unterschlagen zu haben. Ghosn bestreitet das vehement. Gleichzeitig warf er der ­japanischen Justiz Menschen­rechtsverletzungen vor. Mit Einzelhaft und Befragungen bis zu acht Stunden habe man ein Geständnis erpressen wollen. Nissan-Manager hätten sich zudem mit den Strafverfolgern verbündet. Da er keine Perspektive für einen fairen Prozess sah, sei ihm nur die Flucht geblieben.

Flucht für 20 Millionen Euro

Ghosn hatte sich kurz vor Neujahr aus Japan in den Libanon abgesetzt. In einer Musik­instrumentenkiste versteckt sollen ihn US-Helfer auf dem Flughafen Osaka in ein Privatflugzeug verfrachtet haben. 20 Millionen Euro soll die Flucht laut "Financial Times" gekostet haben, allein zwölf Millionen entfielen auf die hinterlegte ­Kaution. Im Libanon traf er seine Frau ­Carol, gegen die ebenfalls ein ­japanischer Haftbefehl vorliegt. Ghosn besitzt neben der libanesischen auch die brasilianische und die französische Staatsangehörigkeit. Wie die meisten Länder liefert auch der Libanon eigene Staatsangehörige normalerweise nicht ans Ausland aus.

Die japanische Regierung hat die Vorwürfe inzwischen zurückgewiesen. Die Anschuldigungen seien "absolut untragbar", sagte Justizministerin Masako Mori. Ghosn habe falsche Informationen über Japans Rechtssystem verbreitet. Allein seine Flucht vor einem Prozess sei schon ein Verbrechen.ein Verfahren zur Aufklärung der Vorwürfe eingeleitet wird, ist unklar. Die Justiz in Tokio will Ghosn nach wie vor in Japan vor Gericht bringen. Sein Anwalt sagte, sein Mandant sei mit einem Verfahren in Beirut einverstanden.