Fast eine Milliarde US-Dollar: Mitgründer stoßen weitere Uber-Aktien ab

• Vergangene Woche kam es zu einem Ausverkauf• Uber-Mitgründer Travis Kalanick wirft weitere Uber-Aktien auf den Markt• Auch weiterer Gründer des Fahrdienstvermittlers stößt Teil seiner Anteile ab

Ausverkauf nach Ende der Sperrfrist

Vergangene Woche lief die Sperrfrist für Uber-Aktien aus. Diese Gelegenheit hatte Uber-Mitgründer und früherer Chef Travis Kalanick genutzt und Millionen Aktien des Fahrdienstvermittlers auf den Markt geworfen, wie aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorging. Dadurch soll Kalanick einen Erlös von über 700 Milliarden US-Dollar erzielt haben.

Doch der frühere Uber-Chef war nicht der Einzige, der das Ende der Haltefrist genutzt hatte. Es kam zu einem massiven Ausverkauf: Der Markt wurde von Uber-Aktien überflutet. Die Papiere erfuhren daraufhin einen rasanten Kurssturz - rund 14 Prozent ging es bergab für den ohnehin schon angeschlagenen Titel.

Weitere Uber-Aktien abgestoßen

Wie nun bekannt wurde, soll Kalanick jüngst weitere Aktien Ubers verkauft haben. So soll er in den vergangenen zwei Wochen insgesamt etwa 33 Millionen Titel abgestoßen haben, berichtet CNET mit Verweis auf die dazugehörige Einreichung bei der SEC. Das entspricht mehr als 33 Prozent seiner Beteiligung an dem Fahrdienstvermittler und einem Wert von insgesamt über 885 Millionen US-Dollar, basierend auf dem derzeitigen Kurs von rund 27 US-Dollar.

Neben Kalanick hat aber auch ein weiterer Mitgründer einen Teil seiner Anteile auf den Markt geworfen: Garrett Camp. Er stieß CNET zufolge 510.000 Aktien im Wert von rund 13,77 Millionen US-Dollar ab.

Schwierige Zeiten für Uber

Ohnehin hat Uber schon einen schwierigen Stand am Markt. Die Aktie steht mittlerweile rund 40 Prozent unter ihrem Ausgabepreis, die Marktkapitalisierung ist damit ebenfalls rasant gesunken. Neben dem Abgang diverser Führungskräfte haben auch zahlreiche Vorstandsmitglieder dem Unternehmen den Rücken gekehrt.

Und nun haben auch noch Kalanick und Camp eine derart hohe Anzahl an Aktien abgestoßen - dies dürfte das Vertrauen der Anleger in Uber nicht gerade stärken. Dennoch halten beide weiterhin große Anteile: Während Kalanick nach Angaben der letzten Einreichung bei der SEC noch immer mehr als 65 Millionen Aktien besitzt, nennt Camp noch über 73 Millionen Uber-Aktien sein Eigen. Warum die beiden aber jüngst so viele Aktien verkauft haben, ist unklar. Zuvor wurde bereits spekuliert, dass insbesondere Kalanick das Geld für neue Projekte gebrauchen könnte.

