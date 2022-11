Shop Apotheke-Aktie im Aufwind - Hauck & Aufhäuser spricht Kaufempfehlung aus

Sie legten via XETRA zeitweise um 6,5 Prozent auf 40,68 Euro zu, nachdem sie am Vortag um mehr als 13 Prozent eingebrochen waren. Erneute Verzögerungen bei der Einführung des E-Rezeptes hatten Shop Apotheke und auch die schweizerische Zur Rose stark belastet.

Analyst Christian Salis von Hauck & Aufhäuser Investment Banking (HAIB) nahm die jüngsten Kursverluste zum Anlass, die Aktien der Shop Apotheke von "Hold" auf "Buy" hochzustufen. Diese hätten sich in den vergangenen drei Monaten um 40 Prozent schlechter entwickelt als der Gesamtmarkt. "Aus unserer Sicht ist das übertrieben", so Salis. Die Papiere seien mittlerweile so niedrig bewertet wie vor der Corona-Pandemie, als von einem verpflichtenden E-Rezept noch gar nicht die Rede gewesen sei.

/bek/mis

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Shop Apotheke Europe NV Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Shop Apotheke Europe NV Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Shop Apotheke Europe NV

Bildquellen: Shop Apotheke