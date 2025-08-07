NACHBÖRSE/XDAX +0,0% auf 24.090 Pkt - Brockhaus Techn. gesucht
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Der nachbörsliche Handel am Montag ist sehr ruhig verlaufen. Von der Wall Street kamen keine positiven Impulse, obwohl US-Präsident die Zollpause für China um 90 Tage verlängert hat. Das sei so erwartet worden, hieß es. Anleger hätten sich vielmehr vor den US-Verbraucherpreisen am Dienstag zurückgehalten.
Brockhaus Technologies erholten sich am Abend um 6,3 Prozent. Das Unternehmen hatte vorläufige Zahlen zum ersten Halbjahr veröffentlicht und dabei die Prognosen für das laufende Jahr bestätigt.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.081 24.090 +0,0%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
August 11, 2025 16:23 ET (20:23 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Brockhaus Technologies
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brockhaus Technologies
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Brockhaus Technologies
Analysen zu Brockhaus Technologies
Keine Analysen gefunden.