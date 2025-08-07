DAX24.081 -0,3%ESt505.332 -0,3%Top 10 Crypto16,40 +0,9%Dow43.976 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.310 -0,1%Euro1,1606 -0,4%Öl66,79 +0,7%Gold3.351 -1,4%
EQS-Adhoc: Brockhaus Technologies AG: Vorläufige Umsatzerlöse für H1 2025 bei € 111,9 Mio. und bereinigtes EBITDA bei € 25,1 Mio. – Prognose für 2025 bestätigt

11.08.25 21:27 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Brockhaus Technologies
12,50 EUR -1,00 EUR -7,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS-Ad-hoc: Brockhaus Technologies AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis
Brockhaus Technologies AG: Vorläufige Umsatzerlöse für H1 2025 bei € 111,9 Mio. und bereinigtes EBITDA bei € 25,1 Mio. – Prognose für 2025 bestätigt

11.08.2025 / 21:27 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Brockhaus Technologies AG: Vorläufige Umsatzerlöse für H1 2025 bei € 111,9 Mio. und bereinigtes EBITDA bei € 25,1 Mio. – Prognose für 2025 bestätigt

Frankfurt am Main, 11. August 2025

Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42, „Brockhaus Technologies“) hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres gemäß vorläufiger Zahlen Umsatzerlöse von € 111,9 Mio. erzielt, was einem organischen Wachstum von +2,6% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht (H1 2024: € 109,0 Mio.). Das bereinigte EBITDA betrug im Berichtszeitraum € 25,1 Mio. und entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von 22,4% (H1 2024: € 37,8 Mio.; 34,6% Marge).  

Im Segment HR Benefit & Mobility Platform (Bikeleasing, Probonio & Bike2Future) stiegen die Umsatzerlöse in H1 2025 um +2,9% auf € 97,5 Mio. (H1 2024: € 94,7 Mio.). Maßgeblicher Faktor für das Wachstum war ein deutlicher Anstieg der Umsatzerlöse aus der Verwertung von Bikes am Ende der Leasinglaufzeit, die grundsätzlich eine niedrigere Rohertragsmarge aufweisen als die übrigen Umsatzkomponenten des Segments. Das bereinigte EBITDA des Segments betrug € 26,8 Mio. bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 27,5% (H1 2024: € 40,6 Mio.; 42,9% Marge). Die Marge wurde insbesondere durch geplante höhere Personal- und sonstige betriebliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der langfristigen Wachstumsstrategie zur Transformation vom Single-Product-Dienstradleasinganbieter zu einer Multi-Benefit-Plattform beeinflusst.



Im Segment Security Technologies (IHSE) lagen die Umsatzerlöse in H1 2025 mit € 14,4 Mio. weitestgehend auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums (H1 2024: € 14,3 Mio.). Das bereinigte EBITDA stieg auf € 1,5 Mio. bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 10,4% (H1 2024: € 0,4 Mio.; 2,6% Marge).

Die Prognose von Brockhaus Technologies für das Geschäftsjahr 2025 bleibt unverändert bei Umsatzerlösen zwischen € 225 Mio. und € 235 Mio. sowie einem bereinigten EBITDA zwischen € 50 Mio. und € 55 Mio.

Die in dieser Mitteilung genannten Finanzkennzahlen sind vorläufig und ungeprüft. Der Halbjahresfinanzbericht H1 2025 wird am Donnerstag, den 14. August 2025, veröffentlicht. Der Earnings Call findet ebenfalls an diesem Tag um 16:00 Uhr (MESZ) statt.



 

Kontakt:

Brockhaus Technologies – Florian Peter

Telefon: +49 69 20 43 40 90

Fax: +49 69 20 43 40 971

E-Mail: ir@brockhaus-technologies.com



Ende der Insiderinformation

11.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Brockhaus Technologies AG
Thurn-und-Taxis-Platz 6
60313 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 (0)69 2043 409 0
Fax: +49 (0)69 2043 409 71
E-Mail: info@brockhaus-technologies.com
Internet: https://www.brockhaus-technologies.com/
ISIN: DE000A2GSU42
WKN: A2GSU4
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2182426

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2182426  11.08.2025 CET/CEST



