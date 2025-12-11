DAX24.295 +0,7%Est505.754 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,25 -2,2%Nas23.594 -0,3%Bitcoin79.325 +0,9%Euro1,1743 +0,4%Öl61,55 -1,6%Gold4.281 +1,2%
NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 24.355 Punkte

11.12.25 22:27 Uhr

DOW JONES--Vor dem Hintergrund in den USA nach dem Börsenschluss in Deutschland steigender Aktienindizes, ist es nachbörslich mit den Kursen deutscher Aktien nach oben gegangen. Der XDAX verbesserte sich gegenüber dem Xetra-Schlusskurs um 0,3 Prozent. Auffälligkeiten bei Einzelwerten wurden nicht beobachtet.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.355,24 24.294,61 +0,3%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 11, 2025 16:27 ET (21:27 GMT)