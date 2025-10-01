DAX24.114 +1,0%Est505.581 +0,9%MSCI World4.321 +0,3%Top 10 Crypto16,30 +2,8%Nas22.755 +0,4%Bitcoin100.106 +3,0%Euro1,1730 -0,1%Öl65,43 -2,4%Gold3.864 +0,1%
NACHBÖRSE/XDAX +0,4% auf 24.207 Pkt

01.10.25 22:28 Uhr

DOW JONES--Von einem insgesamt ruhigen nachbörslichen Handel sprach zur Wochenmitte ein Händler von Lang & Schwarz. Kursbewegende Unternehmensnachrichten habe es nicht gegeben. Die Umsätze seien eher durchschnittlich gewesen. Der Gesamtmarkt ist mit der positiven Entwicklung an der Wal Street noch leicht nach oben gelaufen.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.207 24.114 +0,4%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 01, 2025 16:28 ET (20:28 GMT)