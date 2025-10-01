NACHBÖRSE/XDAX +0,4% auf 24.207 Pkt

DOW JONES--Von einem insgesamt ruhigen nachbörslichen Handel sprach zur Wochenmitte ein Händler von Lang & Schwarz. Kursbewegende Unternehmensnachrichten habe es nicht gegeben. Die Umsätze seien eher durchschnittlich gewesen. Der Gesamtmarkt ist mit der positiven Entwicklung an der Wal Street noch leicht nach oben gelaufen.

Wer­bung Wer­bung

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.207 24.114 +0,4%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 01, 2025 16:28 ET (20:28 GMT)