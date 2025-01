NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 sackt zum Ende des Dienstagshandels ab

Kursentwicklung im Fokus

Der NASDAQ 100 wagte sich zum Handelsschluss nicht aus der Reserve.

Am Dienstag beendete der NASDAQ 100 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 20.757,41 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,537 Prozent auf 20.896,36 Punkte an der Kurstafel, nach 20.784,72 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Dienstag bei 20.622,72 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20.969,52 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, lag der NASDAQ 100 bei 21.780,25 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 14.10.2024, bei 20.439,05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, bei 16.832,92 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Atlassian A (+ 4,30 Prozent auf 246,40 USD), MicroStrategy (+ 4,19 Prozent auf 342,17 USD), JDcom (+ 4,04 Prozent auf 34,74 USD), PayPal (+ 3,54 Prozent auf 84,28 EUR) und Constellation Energy (+ 3,45 Prozent auf 288,87 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Biogen (-4,74 Prozent auf 143,06 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-3,63 Prozent auf 690,87 USD), Lululemon Athletica (-2,54 Prozent auf 388,74 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-2,31 Prozent auf 594,25 USD) und Enphase Energy (-2,12 Prozent auf 65,45 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 40.549.710 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,452 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,51 erwartet. Mit 5,57 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

