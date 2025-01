DAX etwas höher erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich fester -- Clariant im Visier von BASF wegen früheren Ethylen-Einkaufkartells -- Bitcoin, Daimler Truck/Amazon im Fokus

Der EURO STOXX 50 soll im Plus in die Sitzung starten.

Die unerwartet robusten Arbeitsmarktdaten vom Freitag hatten auch zum Wochenstart weiterhin Auswirkungen, berichten Händler. Im Dezember wurden in den USA deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen als prognostiziert. Die Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen durch die US-Notenbank wurden damit gedämpft. In der Folge gerieten die Aktienkurse unter Druck, während die Renditen am Anleihemarkt deutlich stiegen.

Die asiatischen Börsen bewegen sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.

Nachdem in Japan am Montag nicht gehandelt wurden notiert der japanische Leitindex Nikkei 225 am Dienstag 1,83 Prozent schwächer bei 38.474,30 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite 2,53 Prozent auf 3.240,69 Zähler.

In Hongkong zeigt sich der Hang Seng unterdessen um 1,88 Prozent höher bei 19.229,91 Stellen (MEZ: 08:15).

In Tokio verzeichnen die Börsen deutliche Verluste, da der Markt nun auf den am Freitag veröffentlichten, starken US-Arbeitsmarktbericht reagiert. Dieser Bericht hat die Erwartungen an Zinssenkungen der US-Notenbank weiter gedämpft. An anderen Handelsplätzen zeigen sich die Indizes hingegen auf Erholungskurs. Zu dieser positiven Entwicklung tragen einerseits die erfreulichen chinesischen Außenhandelsdaten für Dezember vom Vortag bei, andererseits eine Bloomberg-Meldung, wonach das Wirtschaftsteam des designierten US-Präsidenten Donald Trump eine langsame und schrittweise Erhöhung von Zöllen in Erwägung zieht, um einen Inflationsanstieg zu vermeiden.

