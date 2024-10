NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 schlussendlich mit Kursplus

NASDAQ 100-Entwicklung

Am Abend wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Am Dienstag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 1,55 Prozent höher bei 20.107,78 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0,512 Prozent stärker bei 19.902,21 Punkten, nach 19.800,74 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 19.881,08 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20.132,67 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, bei 18.421,31 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 08.07.2024, bei 20.439,54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 14.973,24 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 21,54 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20.690,97 Punkten. Bei 16.249,19 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Palo Alto Networks (+ 5,09 Prozent auf 355,13 USD), Synopsys (+ 4,63 Prozent auf 517,76 USD), Intel (+ 4,20 Prozent auf 23,32 USD), NVIDIA (+ 4,05 Prozent auf 132,89 USD) und Broadcom (+ 3,23 Prozent auf 180,73 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen JDcom (-7,52 Prozent auf 43,54 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-5,38 Prozent auf 144,86 USD), Super Micro Computer (-5,01 Prozent auf 45,35 USD), Diamondback Energy (-2,87 Prozent auf 193,77 USD) und Enphase Energy (-2,06 Prozent auf 104,17 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 50.381.282 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 3,139 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Die JDcom-Aktie verzeichnet mit 8,85 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Index weist die The Kraft Heinz Company-Aktie mit 4,63 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

