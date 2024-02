NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Gewinnen

Kursentwicklung im Fokus

Der NASDAQ 100 entwickelte sich zum Handelsende positiv.

Am Mittwoch erhöhte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende um 1,04 Prozent auf 17.755,07 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,580 Prozent fester bei 17.674,59 Punkten in den Mittwochshandel, nach 17.572,73 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 17.784,17 Punkte, das Tagestief hingegen 17.637,73 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ 100 bereits um 0,683 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 16.305,98 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 07.11.2023, einen Stand von 15.296,02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.02.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 12.728,27 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 7,32 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 17.784,17 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16.249,19 Zählern.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Enphase Energy (+ 16,91 Prozent auf 117,51 USD), Palo Alto Networks (+ 6,74 Prozent auf 364,50 USD), CrowdStrike (+ 5,19 Prozent auf 317,78 USD), Zscaler (+ 4,23 Prozent auf 244,66 USD) und Fortinet (+ 3,78 Prozent auf 70,03 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Amgen (-6,39 Prozent auf 295,87 USD), JDcom (-4,40 Prozent auf 23,05 USD), Gilead Sciences (-4,25 Prozent auf 74,42 USD), Comcast (-3,51 Prozent auf 42,86 USD) und Lucid (-3,43 Prozent auf 3,38 USD) unter Druck.

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 17.359.506 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,798 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,59 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net