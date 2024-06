Index-Bewegung

NASDAQ 100-Handel aktuell: So steht der NASDAQ 100 mittags

21.06.24 18:00 Uhr

In New York stehen die Signale am Mittag auf Stabilisierung.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0,17 Prozent stärker bei 19.785,62 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0,152 Prozent tiefer bei 19.722,37 Punkten, nach 19.752,30 Punkten am Vortag. Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 19.643,52 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 19.792,73 Punkten. So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,527 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 21.05.2024, den Wert von 18.713,80 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 21.03.2024, bei 18.320,38 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 21.06.2023, bei 14.867,45 Punkten. Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 19,59 Prozent aufwärts. Bei 19.979,93 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16.249,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht. Top und Flops heute Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Sirius XM (+ 3,28 Prozent auf 3,00 USD), Palo Alto Networks (+ 2,37 Prozent auf 318,42 USD), Microchip Technology (+ 2,36 Prozent auf 91,12 USD), NXP Semiconductors (+ 2,10 Prozent auf 270,23 USD) und Alphabet C (ex Google) (+ 2,07 Prozent auf 181,39 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil CrowdStrike (-2,57 Prozent auf 372,31 USD), JDcom (-2,41 Prozent auf 27,99 USD), Lucid (-2,17 Prozent auf 2,49 USD), Micron Technology (-2,05 Prozent auf 141,23 USD) und Broadcom (-2,04 Prozent auf 1.699,26 USD). NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 60.378.652 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,114 Bio. Euro. Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick Die Walgreens Boots Alliance-Aktie hat mit 4,95 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Mit 9,61 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus. Redaktion finanzen.net

