Index-Performance im Blick

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht Zuschläge

02.05.24 17:59 Uhr

Am vierten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Um 17:57 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,95 Prozent fester bei 15.753,66 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,978 Prozent auf 15.758,11 Punkte an der Kurstafel, nach 15.605,48 Punkten am Vortag. Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 15.763,59 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 15.604,73 Punkten verzeichnete. NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,58 Prozent nach unten. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Monat, am 02.04.2024, bei 16.240,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.02.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 15.628,95 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 02.05.2023, bei 12.080,51 Punkten. Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 6,69 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 16.538,86 Punkten. Bei 14.477,57 Punkten steht hingegen das Jahrestief. Top und Flops heute Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit FormFactor (+ 14,17 Prozent auf 50,23 USD), TTM Technologies (+ 11,71 Prozent auf 16,50 USD), QUALCOMM (+ 9,62 Prozent auf 179,90 USD), Radcom (+ 9,35 Prozent auf 9,47 USD) und MicroStrategy (+ 8,53 Prozent auf 1.116,00 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen NetGear (-19,41 Prozent auf 12,04 USD), Arundel (-13,25 Prozent auf 0,13 CHF), Digi International (-12,89 Prozent auf 26,76 USD), Enzon Pharmaceuticals (-11,56 Prozent auf 0,08 USD) und Powell Industries (-6,81 Prozent auf 158,43 USD) unter Druck. Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 5.687.429 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,700 Bio. Euro. Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus Im NASDAQ Composite verzeichnet die Bed Bath Beyond-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 21,74 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Comtech Telecommunications-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus. Redaktion finanzen.net

