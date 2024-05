Asiens Börsen uneinheitlich -- Fed belässt Leitzins unverändert -- eBay enttäuscht mit Ausblick

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex fiel im Dienstagshandel unter die 18.000-Punkte-Marke. Nach einem kaum veränderten Start fiel der DAX tief in die Verlustzone und schloss 1,03 Prozent schwächer bei 17.932,17 Punkten. Auch der TecDAX hatte den Tag quasi unverändert begonnen, bis Handelsende verlor er aber 1,09 Prozent auf 3.273,03 Zähler. Am morgigen Mittwoch findet feiertagsbedingt kein Handel statt. Zuvor hatten die Anleger am deutschen Markt allerdings noch eine Flut an Quartalsberichten sowie etliche Konjunkturdaten zu verarbeiten. Nachdem die Inflationsrate in Deutschland im April wie erwartet auf ihrem zuletzt deutlich gesunkenen Niveau verharrt hatte, zeigte die Teuerung in der Eurozone ein ähnliches Bild. Mit Volkswagen, Mercedes-Benz, Covestro, Vonovia, MTU und adidas haben am Dienstag allein sechs DAX-Unternehmen ihre Zahlen vorgelegt. Angesichts dieser Geschäftszahlen in Verbindung mit der Feiertagspause und dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch scheuten die Anleger das Risiko. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



An den europäischen Märkten dominierten am Dienstag die Bären. Der EURO STOXX 50 fiel nach einer stabilen Eröffnung tief ins Minus und beendete den Handelstag 1,20 Prozent schwächer bei 4.921,22 Einheiten. Am Dienstag mussten Anleger in Europa erneut eine Menge an Zahlenvorlagen verarbeiten. Zudem standen zahlreiche Wachstums- und Inflationsdaten aus der Eurozone auf der Agenda. Diese brachten allerdings keine Entlastung: So hat sich die Inflation im April wie erwartet nicht weiter abgeschwächt. Die Wirtschaft der Eurozone wuchs jedoch zu Jahresbeginn etwas stärker als von Analysten erwartet. Der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed steht indes am Mittwochabend an. Dabei dürfte zunächst noch keine Änderung beschlossen werden. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die Wall Street präsentierte sich am am Mittwoch uneinheitlich. Der Dow Jones Index schloss bei 37.903,29 Punkten um 0,23 Prozent höher. Zum Start hatte er sich kaum bewegt, war dann aber schon bald eindeutig in die Gewinnzone gestiegen. Auch der NASDAQ Composite beendete den Handel 0,33 Prozent tiefer bei 15.605,48 Zählern. Er lag zum Start knapp unter der Nulllinie, drehte nach der Leitzinsentscheidung der Fed aber deutlich ins Plus. Die Gewinne schmolzen bis zum Handelsende jedoch wieder ab. Die Fed hat ihren Leitzins wie erwartet unverändert gelassen. Besonders interessiert wurden von den Anlegern jedoch die Aussagen von Notenbank-Chef Powell aufgenommen. Er sagte, dass es unwahrscheinlich sei, dass der nächste Zinsschritt eine Anhebung ist. Später sagte er aber auch, dass es nicht sicher sei, ob die Notenbank ihre Zinsen in diesem Jahr senken könne. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken