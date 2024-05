Asien-Vorstoß geht weiter

Für Microsoft wird KI zu einem der wichtigsten Zukunftsfelder. Einmal mehr nimmt der Techriese in diesem Segment Milliarden in die Hand.

• Microsoft will 2,2 Milliarden US-Dollar in Malaysia investieren

• Geld für KI- und Cloudausbau

• Größte Einzelinvestition in der Geschichte des Landes

Wie der Technologieriese Microsoft bekannt gab, sollen in den nächsten vier Jahren insgesamt 2,2 Milliarden US-Dollar in Malaysia investiert werden. Das Geld will der US-Konzern in Cloud- und KI-Dienste stecken.

Größte Einzelinvestition im Land

Der Pressemitteilung von Microsoft zufolge handelt es sich dabei um die größte Investition in der 32-jährigen Geschichte von Malaysia. Konkret will Microsoft im Land den Aufbau einer digitalen Infrastruktur, die Schaffung von KI-Qualifizierungsmöglichkeiten, die Einrichtung eines nationalen KI-Kompetenzzentrums und die Verbesserung der Cybersicherheitsfähigkeiten vorantreiben.

"Wir setzen uns dafür ein, Malaysias KI-Transformation zu unterstützen und sicherzustellen, dass sie allen Malaysiern zugutekommt", wird Satya Nadella, Chairman und CEO von Microsoft, im Rahmen der Microsoft-Mitteilung zitiert. "Unsere Investitionen in digitale Infrastruktur und Kompetenz werden malaysischen Unternehmen, Gemeinden und Entwicklern dabei helfen, die neueste Technologie anzuwenden, um integratives Wirtschaftswachstum und Innovation im ganzen Land voranzutreiben."

Im Rahmen der Initiative sollen Menschen mit Fähigkeiten ausgestattet werden, um das KI-Zeitalter erfolgreich zu meistern. Rund 200.000 Malaysier sollen von den Plänen profitieren, unter anderem durch technische und berufliche Aus- und Weiterbildung.

Regierungsvertreter begeistert

Malaysias Premierminister Anwar Ibrahim, der Nadella am Donnerstag traf, sagte, die Investition unterstütze Malaysias Bemühungen bei der Entwicklung seiner KI-Fähigkeiten.

YB-Senator Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Abdul Aziz, Malaysias Minister für Investitionen, Handel und Industrie, erklärte: "Microsofts 32-jährige Präsenz in Malaysia ist ein Beweis für eine tiefe, auf Vertrauen basierende Partnerschaft." Tatsächlich werde Malaysias Position als dynamisches Technologie-Investitionsziel aufgrund des gut etablierten Halbleiter-Ökosystems zunehmend von weltbekannten Namen anerkannt, was durch unser Wertversprechen unterstrichen werde: "Hier beginnt die Welt", so der Politiker.

Microsoft gibt in Asien Gas

Die Milliardeninvestition erfolgt im Rahmen der jüngsten Bemühungen von Microsoft, generative KI-Technologie in Asien zu fördern. Zuletzt hatte Microsoft-Chef Nadella eine Investition von 1,7 Milliarden US-Dollar im benachbarten Indonesien angekündigt und zudem Pläne veröffentlicht, nach welchen er ein erstes regionales Rechenzentrum in Thailand eröffnen wolle.

Die Microsoft-Aktie war am Mittwoch mit einem Plus von 1,44 Prozent bei 394,94 US-Dollar aus dem NASDAQ-Handel gegangen. Nachbörslich ging es zusätzliche 0,27 Prozent auf 396,00 US-Dollar aufwärts.



