Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag im Aufwind

Die Aktie von Microsoft gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Microsoft-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 504,99 USD nach oben.

Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 504,99 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Microsoft-Aktie bei 505,65 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 503,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 630.075 Microsoft-Aktien.

Am 10.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 506,75 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 344,83 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Microsoft-Aktie 31,71 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Microsoft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,28 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 520,00 USD an.

Am 30.04.2025 lud Microsoft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde auf 3,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,94 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 70,07 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Microsoft einen Umsatz von 61,86 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Microsoft am 30.07.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 28.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Microsoft-Aktie in Höhe von 13,39 USD im Jahr 2025 aus.

