Konzern verneint

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMH) hat nach einem Pressebericht dementiert, wonach die Gesellschaft einen Verkauf ihrer Modemarke Marc Jacobs in Betracht ziehen soll.

"Das Unternehmen dementiert dies vehement", sagte ein Sprecher am Dienstag, nachdem Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet hatte, dass das französische Luxuskonglomerat angesichts des Interesses potenzieller Käufer Optionen prüfe.

In dem Artikel hieß es auch, dass LVMH noch keine endgültige Entscheidung getroffen habe und das Geschäft selbst weiter ausbauen könne. Marc Jacobs bietet Konfektionskleidung, Accessoires, Parfüm und Make-up an. Laut der Website von LVMH ist die Marke in 60 Ländern vertreten und beschäftigt 1.300 Mitarbeiter. Das Label gilt als luxuriös, aber der Preis seiner Produkte ist niedriger als der der LVMH-Hauptmarke Louis Vuitton. Laut LVMH gehörte Marc Jacobs 2023 zu den Marken in der Kernsparte Mode und Lederwaren, die eine bemerkenswerte Leistung mit positiven Umsatz- und Gewinnzahlen erzielten.

In Paris notiert die LVMH-Aktie zeitweise 0,81 Prozent tiefer bei 768,10 Euro.

PARIS (Dow Jones)