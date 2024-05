Neue Funktionen

Airbnb will mit neuen Funktionen Gruppenreisen auf der Unterkünfte-Plattform einfacher machen.

Unter anderem können alle Teilnehmer einer Reise künftig über in einem gemeinsamen Chat mit dem Gastgeber kommunizieren. Für die Planung einer Reise gibt es Wunschlisten und die Möglichkeit, über Unterkünfte abzustimmen, wie Mitgründer und Chef Brian Chesky am Mittwoch ankündigte. Bisher habe man den Nutzern die Organisation gemeinsamer Reisen unnötig schwer gemacht, räumte er ein. Dabei machen Gruppenreisen laut Airbnb gut 80 Prozent der Buchungen aus.

Die Plattform erlebte einen Aufschwung in der Corona-Pandemie, weil viele Menschen die Homeoffice-Zeit nutzten, um von anderswo zu arbeiten. Zugleich betont Airbnb, dass man noch viel Raum für Wachstum habe: Auf einen über die Plattform vermittelten Aufenthalt kämen neun in Hotels.

Um der Hotelbranche Kunden abzujagen, will Airbnb auch besondere Unterkünfte prominenter ins Blickfeld rücken. In der neuen Kategorie "Ikonen" wird unter anderem eine Übernachtung im Ferrari-Museum im italienischen Maranello angeboten, umgeben von Formel-1-Rennwagen. Im Haus aus dem Prince-Film "Purple Rain" in Minneapolis werde man auch unveröffentlichte Songs des Musikers zu hören bekommen, sagte Chesky. Außerdem baute Airbnb im US-Bundesstaat New Mexico das fliegende Haus aus dem Animationsfilm "Oben" detailgetreu nach, samt mehr als 8000 Luftballons über dem Dach. In die Luft hochgehoben wird es allerdings von einem Kran. Airbnb werde die Gäste für Aufenthalte in den "Ikonen" aus der Masse der Interessenten aussuchen, sagte Chesky.

Airbnb hatte zuvor bereits Übernachtungen bei Ikea, in der letzten Filiale der Videoverleih-Kette Blockbuster sowie in einem zum Barbie-Haus umgebauten Gebäude in Malibu angeboten.

Im NASDAQ-Handel am Mittwoch fällt die Airbnb-Aktie zeitweise um 0,85 Prozent auf 157,22 US-Dollar

LOS ANGELES (dpa-AFX)