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Marktbericht

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite mit Kursplus

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite mit Kursplus

Das macht das Börsenbarometer in New York aktuell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Abbott Laboratories
87.00 EUR -5.30 EUR -5.74 %
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America's Car-Mart Inc.
0.62 USD -0.17 USD -21.39 %
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Century Aluminum Co.
30.51 EUR 0.82 EUR 2.76 %
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DexCom Inc.
71.40 EUR -4.80 EUR -6.30 %
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Innodata Inc.
50.10 EUR 2.45 EUR 5.14 %
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Integra LifeSciences Holdings Corp.
11.80 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Netflix Inc.
57.66 EUR -3.74 EUR -6.09 %
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NVIDIA Corp.
196.30 EUR 3.78 EUR 1.96 %
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PDF Solutions Inc.
37.80 EUR 3.00 EUR 8.62 %
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Resources Connection Inc.
2.16 EUR -0.06 EUR -2.70 %
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SIGA Technologies Inc.
3.15 USD 0.00 USD 0.0 %
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SpaceX
145.14 EUR 14.24 EUR 10.88 %
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Strategy (ex MicroStrategy)
137.16 EUR 10.42 EUR 8.22 %
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TransAct Technologies Inc.
5.12 USD 0.46 USD 9.75 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
26,703.45 USD 278.63 USD 1.05 %
News | Analysen

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 17:56 Uhr um 1,13 Prozent fester bei 26.722,45 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,669 Prozent höher bei 26.601,73 Punkten in den Mittwochshandel, nach 26.424,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26.507,07 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26.734,78 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ Composite bereits um 1,24 Prozent. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Monat, am 21.09.2026, bei 27.122,09 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 21.07.2026, einen Wert von 25.837,21 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22.953,67 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 15,01 Prozent aufwärts. 27.722,75 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. 20.690,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit SpaceX (+ 10,89 Prozent auf 163,88 USD), TransAct Technologies (+ 9,97 Prozent auf 5,13 USD), Innodata (+ 9,42 Prozent auf 60,23 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,78 Prozent auf 153,83 USD) und PDF Solutions (+ 6,07 Prozent auf 43,68 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Americas Car-Mart (-16,92 Prozent auf 0,66 USD), DexCom (-6,24 Prozent auf 80,39 USD), Integra LifeSciences (-5,93 Prozent auf 12,54 USD), Netflix (-4,80 Prozent auf 65,39 USD) und Abbott Laboratories (-4,50 Prozent auf 97,84 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Aktuell weist die SpaceX-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 23.725.431 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 4,662 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Century Aluminum-Aktie mit 3,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,05 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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18:11 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
18:11 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
17:46 SpaceX Buy UBS AG
17:46 SpaceX Overweight JP Morgan Chase & Co.
17:36 SpaceX Verkaufen DZ BANK

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