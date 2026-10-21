SpaceX Aktie
Marktkap. 1,79 Bio. EUR
WKN A42D4F
ISIN US84615Q1031
Symbol SPCX
AI Analyse
SpaceX Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für SpaceX von 240 auf 500 US-Dollar mehr als verdoppelt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der KI- und Raumfahrtkonzern habe im dritten Quartal in allen Segmenten die Umsatzerwartungen übertroffen, schrieb Doug Anmuth am Mittwoch zu den Zahlen. Der wichtigste Wachstumsmotor für die Zukunft sei jedoch Super Intelligence (SI, statt bisher KI), insbesondere der beschleunigte Ausbau der Rechenkapazitäten./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 06:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 06:51 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Wirestock Creators / Shutterstock.com
Zusammenfassung: SpaceX Overweight
|Unternehmen:
SpaceX
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 500,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 162,48
|Abst. Kursziel*:
207,74%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 162,87
|Abst. Kursziel aktuell:
206,99%
|
Analyst Name:
Doug Anmuth
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 279,71
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|UBS AG
|17:46
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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