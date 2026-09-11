NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite im Plus

NASDAQ Composite-Marktbericht

11.09.26 17:59 Uhr

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Am Freitag springt der NASDAQ Composite um 17:57 Uhr via NASDAQ um 1,19 Prozent auf 26.390,94 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,796 Prozent auf 26.289,41 Punkte an der Kurstafel, nach 26.081,72 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Freitag sein Tagestief bei 26.283,11 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26.431,22 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,519 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 11.08.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 26.445,45 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 25.809,66 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, bei 22.043,07 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 13,58 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27.190,21 Punkten. Bei 20.690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Americas Car-Mart (+ 23,27 Prozent auf 1,96 USD), Modine Manufacturing (+ 7,01 Prozent auf 191,82 USD), Cogent Communications (+ 6,71 Prozent auf 9,70 USD), Power Integrations (+ 6,30 Prozent auf 52,82 USD) und NetApp (+ 6,19 Prozent auf 194,96 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Nissan Motor (-7,00 Prozent auf 1,86 USD), Werner Enterprises (-4,88 Prozent auf 36,71 USD), Net 1 Ueps Technologies (-4,01 Prozent auf 4,31 USD), TransAct Technologies (-3,59 Prozent auf 5,10 USD) und AmeriServ Financial (-3,03 Prozent auf 4,80 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Aktuell weist die SpaceX-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 8.947.889 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,643 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,87 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net