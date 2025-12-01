JP Morgan Chase & Co.

NVIDIA Overweight

09:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nvidia nach Quartalszahlen von 280 auf 320 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Vorgaben des KI-Konzerns für das Geschäftsjahr 2027/28 deuteten auf rapides Wachstum hin, schrieb Harlan Sur am Donnerstag. Gleichwohl sei dies wohl noch von Zurückhaltung des Unternehmens geprägt. Vorsichtigere Aussagen zu den Bruttomargen spiegelten die Kosteninflation bei Speicherchips wider./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 01:29 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 01:32 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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