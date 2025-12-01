NVIDIA Aktie
Marktkap. 4,42 Bio. EURKGV 38,32 Div. Rendite 0,02%
WKN 918422
ISIN US67066G1040
Symbol NVDA
AI Analyse
NVIDIA Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nvidia nach Quartalszahlen von 280 auf 320 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Vorgaben des KI-Konzerns für das Geschäftsjahr 2027/28 deuteten auf rapides Wachstum hin, schrieb Harlan Sur am Donnerstag. Gleichwohl sei dies wohl noch von Zurückhaltung des Unternehmens geprägt. Vorsichtigere Aussagen zu den Bruttomargen spiegelten die Kosteninflation bei Speicherchips wider./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 01:29 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 01:32 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Poetra.RH / Shutterstock.com
Zusammenfassung: NVIDIA Overweight
|Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 320,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 209,66
|Abst. Kursziel*:
52,63%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 223,89
|Abst. Kursziel aktuell:
42,93%
|
Analyst Name:
Harlan Sur
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 303,13
*zum Zeitpunkt der Analyse
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