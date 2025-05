NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Vormittag schwächer

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von NEL ASA. Die NEL ASA-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 0,187 EUR.

Die NEL ASA-Aktie wies um 09:20 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 0,187 EUR abwärts. Der Kurs der NEL ASA-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,186 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,192 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 802.576 NEL ASA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,803 EUR erreichte der Titel am 29.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 329,150 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NEL ASA-Aktie. Am 07.03.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,166 EUR. Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 11,224 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass NEL ASA-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK rechnen können. Im Vorjahr schüttete NEL ASA 0,000 NOK aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 4,21 NOK an.

Am 26.02.2025 legte NEL ASA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 NOK je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NEL ASA ebenfalls -0,01 NOK je Aktie eingebüßt. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 415,56 Mio. NOK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NEL ASA einen Umsatz von 387,20 Mio. NOK eingefahren.

Am 16.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. NEL ASA dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2026 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,286 NOK je NEL ASA-Aktie.

