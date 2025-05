NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA verliert am Dienstagmittag

Kursverlauf

Die Aktie von NEL ASA gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NEL ASA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 0,207 EUR.

Um 12:03 Uhr fiel die NEL ASA-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 0,207 EUR ab. Bei 0,205 EUR markierte die NEL ASA-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 0,206 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 2.420.571 NEL ASA-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,803 EUR erreichte der Titel am 29.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 287,146 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2025 bei 0,166 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NEL ASA-Aktie 24,865 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

NEL ASA-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 NOK belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 4,21 NOK an.

NEL ASA ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 NOK je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NEL ASA ebenfalls -0,01 NOK je Aktie eingebüßt. Der Umsatz lag bei 155,34 Mio. NOK – das entspricht einem Abschlag von 59,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 387,20 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte NEL ASA am 16.07.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 22.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von NEL ASA.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,297 NOK je NEL ASA-Aktie.

