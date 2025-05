NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA behauptet sich am Vormittag

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von NEL ASA. Bei der NEL ASA-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 0,208 EUR.

Die NEL ASA-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:18 Uhr bei 0,208 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die NEL ASA-Aktie sogar auf 0,208 EUR. Das bisherige Tagestief markierte NEL ASA-Aktie bei 0,206 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,206 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 383.245 NEL ASA-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,803 EUR) erklomm das Papier am 29.05.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 286,029 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 0,166 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die NEL ASA-Aktie mit einem Verlust von 20,144 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten NEL ASA-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 4,21 NOK je NEL ASA-Aktie aus.

NEL ASA ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. NEL ASA hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 NOK vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 NOK je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig standen 155,34 Mio. NOK in den Büchern – ein Minus von 59,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NEL ASA 387,20 Mio. NOK erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte NEL ASA am 16.07.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte NEL ASA möglicherweise am 22.07.2026 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NEL ASA 2025 einen Verlust in Höhe von -0,297 NOK ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

