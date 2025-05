NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA präsentiert sich am Vormittag fester

NEL ASA im Fokus

Die Aktie von NEL ASA gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 3,8 Prozent auf 0,220 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von NEL ASA nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:21 Uhr 3,8 Prozent auf 0,220 EUR. Im Tageshoch stieg die NEL ASA-Aktie bis auf 0,220 EUR. Bei 0,212 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der NEL ASA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.348.150 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.05.2024 bei 0,803 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NEL ASA-Aktie 265,305 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2025 (0,166 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die NEL ASA-Aktie 32,330 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

NEL ASA-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 NOK, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 NOK aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 4,21 NOK.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NEL ASA am 30.04.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 NOK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 NOK je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 59,88 Prozent zurück. Hier wurden 155,34 Mio. NOK gegenüber 387,20 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.07.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 22.07.2026.

Laut Analysten dürfte NEL ASA im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,297 NOK einfahren.

