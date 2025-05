NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von NEL ASA. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 2,6 Prozent auf 0,217 EUR zu.

Die NEL ASA-Aktie konnte um 16:07 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 0,217 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die NEL ASA-Aktie bisher bei 0,220 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,212 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.143.739 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.05.2024 bei 0,803 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 269,338 Prozent über dem aktuellen Kurs der NEL ASA-Aktie. Am 07.03.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,166 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,597 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NEL ASA-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im Vorjahr hatte NEL ASA 0,000 NOK je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 4,21 NOK.

Am 30.04.2025 lud NEL ASA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 NOK ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei NEL ASA ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 NOK in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 155,34 Mio. NOK – das entspricht einem Abschlag von 59,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 387,20 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Am 16.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 22.07.2026 erwartet.

In der NEL ASA-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,297 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

