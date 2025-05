NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA tendiert am Dienstagmittag fester

Aktie im Blick

13.05.25 12:06 Uhr

Die Aktie von NEL ASA zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die NEL ASA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 0,215 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die NEL ASA-Papiere um 12:01 Uhr 1,5 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die NEL ASA-Aktie bei 0,220 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,212 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.676.907 NEL ASA-Aktien umgesetzt. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,803 EUR) erklomm das Papier am 29.05.2024. Gewinne von 273,460 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,166 EUR ab. Derzeit notiert die NEL ASA-Aktie damit 29,440 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Nachdem NEL ASA seine Aktionäre 2024 mit 0,000 NOK beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die NEL ASA-Aktie im Durchschnitt mit 4,21 NOK. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NEL ASA am 30.04.2025 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 NOK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 NOK je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat NEL ASA mit einem Umsatz von insgesamt 155,34 Mio. NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 387,20 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren, um 59,88 Prozent verringert. Am 16.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von NEL ASA veröffentlicht werden. Am 22.07.2026 wird NEL ASA schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren. Analysten gehen davon aus, dass NEL ASA 2025 einen Verlust in Höhe von -0,297 NOK je Aktie ausweisen dürften. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie NEL-Aktie auf Talfahrt: NEL ASA einmal mehr mit roten Zahlen - Umsatz enttäuscht NEL-Aktie wenig bewegt: RBC dampft Kursziel ein Erste Schätzungen: NEL ASA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

