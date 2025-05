NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA gibt am Donnerstagmittag nach

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von NEL ASA gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die NEL ASA-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 2,7 Prozent auf 0,201 EUR.

Die NEL ASA-Aktie wies um 12:03 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 0,201 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NEL ASA-Aktie bisher bei 0,201 EUR. Bei 0,204 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 1.467.485 NEL ASA-Aktien.

Bei 0,803 EUR erreichte der Titel am 29.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 299,076 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NEL ASA-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2025 bei 0,166 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,445 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NEL ASA-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten NEL ASA-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 4,21 NOK an.

Am 30.04.2025 legte NEL ASA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 NOK je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NEL ASA ebenfalls -0,01 NOK je Aktie eingebüßt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NEL ASA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 59,88 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 155,34 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel waren 387,20 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 16.07.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 22.07.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem NEL ASA-Verlust in Höhe von -0,297 NOK je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

