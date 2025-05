NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA verzeichnet am Donnerstagvormittag Verluste

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von NEL ASA. Das Papier von NEL ASA befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,6 Prozent auf 0,206 EUR ab.

Die NEL ASA-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:15 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 0,206 EUR. Die Abwärtsbewegung der NEL ASA-Aktie ging bis auf 0,204 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,204 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 290.104 NEL ASA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.05.2024 bei 0,803 EUR. 290,535 Prozent Plus fehlen der NEL ASA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2025 bei 0,166 EUR. Mit Abgaben von 19,212 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 NOK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 NOK je NEL ASA-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 4,21 NOK.

Am 30.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 NOK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 NOK je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 155,34 Mio. NOK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 59,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 387,20 Mio. NOK umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.07.2025 veröffentlicht. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte NEL ASA möglicherweise am 22.07.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,297 NOK je NEL ASA-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

NEL-Aktie auf Talfahrt: NEL ASA einmal mehr mit roten Zahlen - Umsatz enttäuscht

NEL-Aktie wenig bewegt: RBC dampft Kursziel ein

Erste Schätzungen: NEL ASA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor