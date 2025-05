NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Mittwochvormittag mit Aufschlag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von NEL ASA zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die NEL ASA-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 0,213 EUR.

Um 09:12 Uhr sprang die NEL ASA-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 0,213 EUR zu. Die NEL ASA-Aktie legte bis auf 0,216 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 0,210 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten NEL ASA-Aktien beläuft sich auf 239.939 Stück.

Am 29.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,803 EUR an. Der derzeitige Kurs der NEL ASA-Aktie liegt somit 73,522 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 0,166 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,872 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem NEL ASA seine Aktionäre 2024 mit 0,000 NOK beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 4,21 NOK.

Am 30.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 NOK vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 155,34 Mio. NOK in den Büchern – ein Minus von 59,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NEL ASA 387,20 Mio. NOK erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 16.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 22.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,297 NOK je NEL ASA-Aktie.

Redaktion finanzen.net

