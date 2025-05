NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Vormittag mit Kursplus

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von NEL ASA. Zuletzt konnte die Aktie von NEL ASA zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 3,4 Prozent auf 0,204 EUR.

Um 09:20 Uhr konnte die Aktie von NEL ASA zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 3,4 Prozent auf 0,204 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die NEL ASA-Aktie bei 0,205 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,200 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 1.568.484 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.05.2024 bei 0,803 EUR. Mit einem Zuwachs von 294,371 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.03.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,166 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 18,418 Prozent könnte die NEL ASA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im Vorjahr hatte NEL ASA 0,000 NOK je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 4,21 NOK an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NEL ASA am 30.04.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 NOK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 NOK je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 155,34 Mio. NOK in den Büchern – ein Minus von 59,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NEL ASA 387,20 Mio. NOK erwirtschaftet hatte.

NEL ASA dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 16.07.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von NEL ASA rechnen Experten am 13.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NEL ASA einen Verlust von -0,297 NOK je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

