NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Mittag in Grün

Die Aktie von NEL ASA zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die NEL ASA-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Plus bei 0,855 EUR.

Die NEL ASA-Aktie konnte um 12:03 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 0,855 EUR. Die NEL ASA-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,855 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,833 EUR. Bisher wurden via Tradegate 1.680.810 NEL ASA-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.02.2023 markierte das Papier bei 1,725 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 101,790 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,810 EUR am 21.09.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,195 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 16,77 NOK.

NEL ASA veröffentlichte am 18.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 229,30 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 229,30 NOK in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.10.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 07.11.2024 dürfte NEL ASA die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

