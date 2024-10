Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag gefragt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Nemetschek SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 93,70 EUR.

Um 11:46 Uhr stieg die Nemetschek SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 93,70 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 94,05 EUR. Bei 92,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 6.466 Nemetschek SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 06.06.2024 auf bis zu 98,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 4,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 59,68 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 36,31 Prozent würde die Nemetschek SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Nemetschek SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,530 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 89,13 EUR an.

Nemetschek SE ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nemetschek SE ein EPS von 0,28 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Nemetschek SE mit einem Umsatz von insgesamt 227,69 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 207,51 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,72 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Nemetschek SE am 07.11.2024 vorlegen. Nemetschek SE dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 23.10.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,56 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

