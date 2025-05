Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,0 Prozent im Minus bei 118,80 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Nemetschek SE-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,0 Prozent auf 118,80 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Nemetschek SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 118,40 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 122,50 EUR. Bisher wurden heute 18.105 Nemetschek SE-Aktien gehandelt.

Am 18.02.2025 markierte das Papier bei 125,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 5,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 80,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 48,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,550 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,622 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 112,56 EUR je Nemetschek SE-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 30.04.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,39 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,37 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 282,81 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 223,95 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2025 erfolgen. Nemetschek SE dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE im Jahr 2025 1,80 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nemetschek SE-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

April 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Nemetschek SE-Aktie angepasst

Nemetschek meldet deutliches Umsatzplus - Aktie in Grün