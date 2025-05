Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE verliert am Nachmittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 119,80 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 2,2 Prozent auf 119,80 EUR ab. Die Nemetschek SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 118,40 EUR ab. Mit einem Wert von 122,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 31.449 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 125,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.02.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 4,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 80,10 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,550 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,622 EUR. Analysten bewerten die Nemetschek SE-Aktie im Durchschnitt mit 112,56 EUR.

Am 30.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,39 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nemetschek SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,37 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 282,81 Mio. EUR – ein Plus von 26,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nemetschek SE 223,95 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Nemetschek SE-Bilanz für Q2 2025 wird am 31.07.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je Nemetschek SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,80 EUR fest.

