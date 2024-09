Nemetschek SE Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Nemetschek SE

Aktie im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Nemetschek SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 87,25 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Nemetschek SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 87,25 EUR. In der Spitze fiel die Nemetschek SE-Aktie bis auf 87,15 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 87,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 746 Nemetschek SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (98,20 EUR) erklomm das Papier am 06.06.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,55 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 55,52 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Verlust von 36,37 Prozent wieder erreichen.

Für Nemetschek SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,534 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 88,75 EUR.

Nemetschek SE ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,28 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 207,51 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 227,69 Mio. EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Nemetschek SE am 07.11.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Nemetschek SE rechnen Experten am 23.10.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,57 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX sackt letztendlich ab

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX schlussendlich in Grün

Gewinne in Frankfurt: Das macht der MDAX am Donnerstagnachmittag