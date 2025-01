Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich Nemetschek SE

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 95,60 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 95,60 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Nemetschek SE-Aktie bis auf 95,55 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 96,35 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 16.302 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 109,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nemetschek SE-Aktie. Bei 73,10 EUR fiel das Papier am 08.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,54 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Im Vorjahr hatte Nemetschek SE 0,480 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek SE-Aktie wird bei 102,33 EUR angegeben.

Nemetschek SE ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,34 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Nemetschek SE 253,03 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 219,84 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 25.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Nemetschek SE veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nemetschek SE-Aktie in Höhe von 2,58 EUR im Jahr 2027 aus.

